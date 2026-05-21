Собянин поздравил московских школьников — победителей всероссийской олимпиады

Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале "Москва" поздравил московских учащихся с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2025/2026 учебного года.

"Действительно, цифра призеров и победителей от Москвы огромная. Но она сама по себе ничего не говорит, так как скажут, Москва большая, поэтому и призеров очень много", – заявил Собянин.

Однако если сравнить количество столичных школьников и число учеников по всей стране, то окажется, что московские учащиеся показали результат в 5 раз лучше, чем в среднем по России, добавил градоначальник.

"Конечно, мы сегодня говорим о Всероссийской олимпиаде школьников, но было бы хорошо напомнить, что в международных олимпиадах школьники Москвы заняли почти две трети призовых мест в сборной России", – напомнил он.

По словам мэра, за такими результатами стоит развитие московского образования, в частности, открытие новых школ, лабораторий, внедрение современных технологий, программы повышения квалификации педагогов, а также их достойная зарплата. Он отметил, что высококачественное образование в настоящее время является достоянием всех московских школ.

Собянин обратил внимание, что победители и призеры Всероссийской олимпиады получат денежное поощрение: победители – 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей. Материальное поощрение получат и участники.

Победа на олимпиаде позволит поступить в ведущие вузы страны. По словам Собянина, ребятам доступны все профессии и специальности и везде им будут рады. Главное, по его мнению, – не ошибиться выборе, а также беречь свой талант, который является жемчужиной, над которой нужно работать не только сейчас, но и всю жизнь.

"Несите это с собой, и вы будете, конечно, успешными учеными, исследователями, ведущими специалистами лучших предприятий и фирм не только нашей страны, Москвы, но и мира", – заявил он.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа по 24 предметам. Ее участниками в этом учебном году на школьном этапе стали более 520 тысяч московских учащихся. Заключительный этап проходил с 14 марта по 3 мая в 13 регионах страны, а также на федеральной территории "Сириус".

В столичной сборной на заключительном этапе оказались учащиеся 375 московских школ. Они завоевали 354 диплома победителей и 1 618 дипломов призеров – всего 1 972 диплома. Их получили 1 822 учащихся из 275 столичных школ, причем 108 школ подготовили победителей. При этом 35 московских школьников стали абсолютными победителями, набрав наибольшее количество баллов среди всех участников.

Вместе с тем в этом году свыше 8 тысяч московских школьников приняли участие в проекте "В центре науки". Старшеклассники несколько месяцев проводили исследования по биологии, экологии, географии, химии, физике и математике. Для создания проектов ребята ходили на мастер-классы и фестивали, проводили эксперименты в лабораториях, получали советы от наставников и экспертов из лучших вузов.