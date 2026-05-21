Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:30

Мэр Москвы

Собянин поздравил московских школьников — победителей всероссийской олимпиады

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале "Москва" поздравил московских учащихся с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2025/2026 учебного года.

"Действительно, цифра призеров и победителей от Москвы огромная. Но она сама по себе ничего не говорит, так как скажут, Москва большая, поэтому и призеров очень много", – заявил Собянин.

Однако если сравнить количество столичных школьников и число учеников по всей стране, то окажется, что московские учащиеся показали результат в 5 раз лучше, чем в среднем по России, добавил градоначальник.

"Конечно, мы сегодня говорим о Всероссийской олимпиаде школьников, но было бы хорошо напомнить, что в международных олимпиадах школьники Москвы заняли почти две трети призовых мест в сборной России", – напомнил он.

По словам мэра, за такими результатами стоит развитие московского образования, в частности, открытие новых школ, лабораторий, внедрение современных технологий, программы повышения квалификации педагогов, а также их достойная зарплата. Он отметил, что высококачественное образование в настоящее время является достоянием всех московских школ.

Собянин обратил внимание, что победители и призеры Всероссийской олимпиады получат денежное поощрение: победители – 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей. Материальное поощрение получат и участники.

Победа на олимпиаде позволит поступить в ведущие вузы страны. По словам Собянина, ребятам доступны все профессии и специальности и везде им будут рады. Главное, по его мнению, – не ошибиться выборе, а также беречь свой талант, который является жемчужиной, над которой нужно работать не только сейчас, но и всю жизнь.

"Несите это с собой, и вы будете, конечно, успешными учеными, исследователями, ведущими специалистами лучших предприятий и фирм не только нашей страны, Москвы, но и мира", – заявил он.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа по 24 предметам. Ее участниками в этом учебном году на школьном этапе стали более 520 тысяч московских учащихся. Заключительный этап проходил с 14 марта по 3 мая в 13 регионах страны, а также на федеральной территории "Сириус".

В столичной сборной на заключительном этапе оказались учащиеся 375 московских школ. Они завоевали 354 диплома победителей и 1 618 дипломов призеров – всего 1 972 диплома. Их получили 1 822 учащихся из 275 столичных школ, причем 108 школ подготовили победителей. При этом 35 московских школьников стали абсолютными победителями, набрав наибольшее количество баллов среди всех участников.

Вместе с тем в этом году свыше 8 тысяч московских школьников приняли участие в проекте "В центре науки". Старшеклассники несколько месяцев проводили исследования по биологии, экологии, географии, химии, физике и математике. Для создания проектов ребята ходили на мастер-классы и фестивали, проводили эксперименты в лабораториях, получали советы от наставников и экспертов из лучших вузов.

Читайте также


мэр Москвыобразованиеобществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика