Спецпрограмму ко Дню славянской письменности подготовили в Музее "Слово" на ВДНХ

Спецпрограмма ко Дню славянской письменности и культуры ждет посетителей Музея "Слово" на ВДНХ в предстоящие выходные, 23 и 24 мая. Кроме того, 24-го числа культурное учреждение отметит свое семилетие, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

23 мая в 12:00 все желающие приглашаются на лекцию "Слово для славян: как Кирилл и Мефодий создали новую цивилизацию". Им расскажут о том, как славянская письменность повлияла на развитие разных народов.

В этот же день в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 гости смогут увидеть иммерсивный спектакль "Все это лишь слова". Зрители станут полноправными участниками действия, пообщавшись в том числе с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Сергеем Есениным, Борисом Рыжим, Анной Ахматовой, Михаилом Ломоносовым, Александром Блоком и Евгением Евтушенко.

24 мая в 12:00 и 17:00 состоится экскурсия "Перо и слово: традиции рукописного текста". Участники узнают о создании книг, материалах и стилях письма. Они также смогут порассуждать на тему необходимости сохранения навыка ручного письма в мире современных технологий.

В 14:00 и 19:00 пройдет экскурсия "Братья, подарившие письменность славянам" об истории Кирилла и Мефодия. В 15:00 состоится лекция-концерт "Поэт устный / поэт письменный". С участниками пообщается филолог и сказитель Александр Маточкин, который расскажет об отличиях устной и письменной поэзии. Там в живом исполнении прозвучат народные песни и песни на стихи знаменитых поэтов и музыкантов.

Помимо этого, в 15:00 пройдет мастер-класс по каллиграфии, где сначала гостям расскажут о славянской письменности и инструментах для письма. После этого можно будет поупражняться в отрисовке буквицы, используя золотые и красные краски, а также тушь.

