Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:26

Культура

Спецпрограмму ко Дню славянской письменности подготовили в Музее "Слово" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Спецпрограмма ко Дню славянской письменности и культуры ждет посетителей Музея "Слово" на ВДНХ в предстоящие выходные, 23 и 24 мая. Кроме того, 24-го числа культурное учреждение отметит свое семилетие, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

23 мая в 12:00 все желающие приглашаются на лекцию "Слово для славян: как Кирилл и Мефодий создали новую цивилизацию". Им расскажут о том, как славянская письменность повлияла на развитие разных народов.

В этот же день в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 гости смогут увидеть иммерсивный спектакль "Все это лишь слова". Зрители станут полноправными участниками действия, пообщавшись в том числе с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Сергеем Есениным, Борисом Рыжим, Анной Ахматовой, Михаилом Ломоносовым, Александром Блоком и Евгением Евтушенко.

24 мая в 12:00 и 17:00 состоится экскурсия "Перо и слово: традиции рукописного текста". Участники узнают о создании книг, материалах и стилях письма. Они также смогут порассуждать на тему необходимости сохранения навыка ручного письма в мире современных технологий.

В 14:00 и 19:00 пройдет экскурсия "Братья, подарившие письменность славянам" об истории Кирилла и Мефодия. В 15:00 состоится лекция-концерт "Поэт устный / поэт письменный". С участниками пообщается филолог и сказитель Александр Маточкин, который расскажет об отличиях устной и письменной поэзии. Там в живом исполнении прозвучат народные песни и песни на стихи знаменитых поэтов и музыкантов.

Помимо этого, в 15:00 пройдет мастер-класс по каллиграфии, где сначала гостям расскажут о славянской письменности и инструментах для письма. После этого можно будет поупражняться в отрисовке буквицы, используя золотые и красные краски, а также тушь.

Ранее сообщалось, что тематическая программа ко Всемирному дню пчел состоится в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева и "Биокластере" 23 мая. Гости смогут посетить мастер-классы, лекции и услышать интересные истории о разных насекомых. В павильоне № 28 "Пчеловодство" можно будет посетить выставку "Жужжащий мир".

Читайте также


культурагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика