РФ получила уведомление о неучастии Пашиняна во встрече лидеров ЕАЭС

РФ получила от Армении уведомление о том, что армянский премьер Никол Пашинян не будет участвовать во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Ереван представит на мероприятии вице-премьер Мгер Григорян. Захарова отметила, что по разным причинам происходят ситуации, когда представители стран, входящих в объединение, не могут принять участие в работе органов ЕАЭС. При этом она назвала такие случаи нежелательными.

"Проблема несколько в другом, в том, что это превращается уже в систему, которую, мы так поняли, и создал на этом направлении, я имею в виду на направлении работы данной структуры, Никол Воваевич Пашинян", – заявила дипломат.

Ранее в МИД РФ подчеркивали, что Армения не сможет одновременно состоять в ЕС и ЕАЭС. Москва выступает за наступление ясности относительно того, в какую сторону движется Ереван, однако конкретики пока нет.

Пашинян, в свою очередь, утверждал, что, если Армения и решит выйти из ЕАЭС, это будет спланированным шагом. По его словам, пока что этот вопрос даже не обсуждается, так как в этом нет необходимости.

