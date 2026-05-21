21 мая, 12:58

Общество

Рособрнадзор апробирует модель сдачи ЕГЭ по физике и химии на лабораторном оборудовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Практическую часть ЕГЭ по физике и химии в будущем можно будет сдавать с помощью лабораторного оборудования. Данную модель апробирует Рособрнадзор. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в ходе горячей линии на "Радио РБК", посвященной государственной итоговой аттестации в 2026 году.

Специалисты федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, по его словам, рассматривают несколько вариантов реализации проекта для внедрения на тестировании соответствующего оборудования.

"Уже подошли, так скажем, к снаряду, первые подходы сделали. <...> Апробируем пока модель", – уточнил Музаев.

При этом глава Рособрнадзора заверил, что выпускников этого года и учеников, заканчивающих в 2026-м 10-й класс, нововведение не затронет.

Основной этап ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. В свою очередь, на ОГЭ заявки подали почти 1,7 миллиона человек.

