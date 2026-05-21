Автобусы-шаттлы до кинопарка "Москино" выполнили более 16 тысяч рейсов

Бесплатные автобусы-шаттлы маршрута МК1 до кинопарка "Москино" выполнили уже свыше 16 тысяч рейсов с момента запуска. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что автобусы курсируют по выходным от станции метро "Теплый Стан" и следуют через Троицк, где была сделана специальная остановка "Физическая улица". По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, пассажиры воспользовались ими уже более 50 тысяч раз.

Бесплатный маршрут помог организовать столичный департамент культуры. Пассажиров перевозят 12 больших автобусов, которые курсируют во время работы "Москино". Интервалы составляют от 8 до 12 минут.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин подчеркнул важность быстрых и регулярных маршрутов до кинопарка. Он добавил, что они пользуются популярностью среди жителей и гостей города.

Кроме того, до кинопарка от станций метро "Теплый Стан", "Ольховая" и "Корниловская" следуют экспресс-маршруты Е141, Е142, Е143 и Е148. Их интервалы составляют от 10 до 20 минут, а время в пути – порядка 35 минут.

Тем временем в кинопарке "Москино" стартуют показы фильмов под открытым небом. Они будут проходить на его центральной площади весь теплый сезон. На большом экране все желающие смогут увидеть советскую классику и отечественные новинки.