Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 11:42

Город

Еще 50 медиакиосков появится на улицах Москвы до конца 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026–2027 годах на улицах столицы появится еще 50 медиакиосков – современных точек продажи прессы, книг и сопутствующих товаров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Уточняется, что в рамках продолжающегося эксперимента по развитию сети медиакиосков подобные объекты появятся вместо старых киосков "Печать" в местах с высоким пешеходным и пассажирским трафиком – рядом со станциями метро, МЦД и МЦК, остановками общественного транспорта, в жилых районах, деловых и культурных центрах.

Первые семь современных киосков появились в центре столицы в 2025 году. Их поставили возле станций метро "Краснопресненская", "Шаболовская", "ВДНХ", "Октябрьская", "Новокузнецкая", "Спортивная" и "Смоленская".

Со стороны москвичей, издателей и участников рынка наблюдается большой интерес к подобному формату. В частности, медиакиоски позволили привлечь новую аудиторию, включая молодежь и семьи с детьми, а также увеличили интерес к печатной продукции. Например, продажи книг и прессы в медиакиосках выросли более чем в 2 раза.

Помимо газет и журналов, здесь можно приобрести книги о Москве, детские издания, художественную и классическую литературу, книжные новинки. Кроме того, покупатели могут купить кофе, напитки, снеки, сувениры, товары первой необходимости, воспользоваться сервисами зарядки устройств и выдачи интернет-заказов.

Ранее стало известно, что в 2025 году столица реализовала на открытых аукционах 413 нестационарных торговых объектов (НТО). Реализованные на торгах объекты расположены в парках, на улицах и в подземных пешеходных переходах. Они подходят для киосков с мороженым, выпечкой, сладостями, пунктов проката спортинвентаря, зон обслуживания и ремонта, елочных базаров, мест для вендинговых автоматов.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика