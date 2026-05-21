Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 11:00

Политика

В МИД Армении заявили, что исключение страны из ЕАЭС невозможно без заявки Еревана

Фото: РИА Новости/Sputnik/Владислав Воднев

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не может рассматривать вопрос выхода Армении из организации, пока от Еревана не поступит соответствующая заявка. Об этом в интервью aysor.am заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что Армения пока не выражала желания покинуть организацию. Следовательно, вопрос исключения республики не обсуждается.

По словам Мирзояна, Ереван будет определяться со взаимодействием с Евросоюзом (ЕС) и ЕАЭС тогда, когда возникнет необходимость. Пока этой темы нет в повестке.

Глава МИД страны добавил, что заморозка членства Армении в ЕАЭС невозможна, так как подобные решения в организации принимаются консенсусом.

Ранее в МИД РФ указывали, что Армения не сможет одновременно состоять в ЕС и ЕАЭС. Москва выступает за наступление ясности относительно того, в какую сторону движется Ереван, однако конкретики пока нет.

Премьер-министр республики Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что, если Армения и решит выйти из ЕАЭС, это будет спланированным шагом. По его словам, пока что этот вопрос даже не обсуждается, так как в этом нет необходимости.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика