Новые экскурсии подготовили для участников "Московского долголетия"

В "Пешем лектории" программы "Путешествуй по жизни с "Московским долголетием" появились новые экскурсии для горожан старшего возраста. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, три тематические весенние прогулки посвящены 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина. Особое внимание уделят сериалу "Место встречи изменить нельзя". Участникам предстоит побывать в местах, связанных с Владимиром Высоцким, который сыграл Глеба Жеглова. Кроме того, им расскажут о любимом герое режиссера и о том, какой фильм он снял про себя.

Москвичей ждет специальная программа "Место встречи изменить нельзя" или можно?" от гида проекта Светланы Якушиной. Они увидят места съемок и сравнят их с тем, что видели на экране. Можно будет посетить двор с памятником героям сериала, ресторан из фильма "Брызги шампанского" и место, где работала героиня фильма "Артистка".

Как рассказала гид, над маршрутом она работала в течение месяца, собирая всю необходимую информацию. За это время она узнала множество интересных фактов о Говорухине. Например, режиссер старался снять Александра Абдулова во всех своих фильмах, и в кинокартине "Место встречи изменить нельзя" он тоже появлялся, хотя некоторые этого даже не заметили. Кроме того, все работы Говорухина говорят о достоинстве русского человека.

Еще для горожан старшего возраста приготовили новые экскурсии по столичным храмам, которые были созданы совместно с Русской православной церковью. Участникам расскажут об их архитектуре и религии. Всего собрано 12 маршрутов.

В ходе экскурсии "История любви и верности у Никитских ворот" москвичи увидят храмы Большое Вознесение, Малое Вознесение и церковь Преподобного Феодора Студита. Гид расскажет о любви и верности через истории личностей, связанных с этими местами.

На Пушкинской площади будет начинаться маршрут "Неопалимая Москва: от Страстного бульвара до Путинок". Он пройдет через храм Рождества Богородицы в Путинках, театр "Ленком" и здание Ссудной казны, а завершится у храма Успения в Путинках. Основная идея этой экскурсии – показать, как вера и искусство помогали восстанавливать святыни.

По словам заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, в единую экскурсионную программу "Путешествуй по жизни с "Московским долголетием" входят пешие и речные прогулки, а также туры на автобусах. Узнать подробности и записаться можно на сайте проекта.

Ранее стало известно, что этим летом участники "Московского долголетия" откроют для себя лесотерапию – практику восстановления эмоционального состояния во время прогулок по природным зонам. Это поможет снизить стресс и больше узнать о природе столицы.

Кроме того, летом можно будет заняться водными видами спорта, например каякингом, сапсерфингом и рафтингом. Тренировки с профессиональными наставниками пройдут в акватории Москвы-реки на базе гребного клуба "Академия".

