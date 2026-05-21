Два человека погибли при атаке украинских беспилотников на Сызрань

Два человека погибли при атаке украинских дронов на Сызрань. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших. Он также заявил, что есть пострадавшие, которым оказывается вся необходимая помощь.

Всего дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА над территорией России в ночь на 21 мая. По данным Минобороны РФ, вражеские дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также над Крымом, Калмыкией и акваторией Каспийского моря.

В результате атаки на Белгородскую область три мирных жителя получили ранения. В Шебекино дрон ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадали двое молодых людей. Им оказали медпомощь, от предложенной госпитализации они отказались. Еще один мирный житель пострадал в поселке Маслова Пристань в результате атаки FPV-дрона на "ГАЗель", его доставили в больницу.

