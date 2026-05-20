Рекламный баннер загорелся на строящемся корпусе ЖК в Видном

Фото: Москва 24

Рекламный баннер загорелся на одном из строящихся корпусов жилого комплекса в Видном, сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, причиной возгорания мог стать окурок или искра от болгарки. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по фасаду в одном направлении. В результате баннер расплавился, а внешний вид здания оказался поврежден.

Застройщик пообещал устранить последствия до момента сдачи дома.

Ранее пожар возник на станции Казанского направления МЦД Выхино. Огонь охватил одну из секций ограждения платформы. В результате никто не пострадал.