20 мая, 17:08

Политика

Путин и Си Цзиньпин более 1,5 часа общались за чаем в Пекине

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальную встречу за чаем в Пекине. Общение лидеров продолжалось более 1,5 часа.

После официальных переговоров главы государств встретились в Доме народных собраний КНР, где в узком составе обсудили актуальные международные вопросы. Подобные чаепития во время визитов Путина в Китай уже стали традицией.

На встречу пригласили только по 4 представителя делегаций с каждой стороны. Россию представляли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Владимир Путин находится в Пекине с официальным двухдневным визитом. Вместе с ним в столицу Китая отправились вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Также в делегацию вошли 8 министров. Вместе с тем российского лидера сопровождают главы Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", "Росхима", "Новатэка", "Роснефти", "Газпрома", а также представители других крупнейших российских компаний и банков.

Председатель КНР на переговорах заявил, что нынешний высокий уровень отношений между странами достигнут благодаря общей решимости и работе над укреплением взаимного доверия и стратегического сотрудничества. Президент России, в свою очередь, выделил энергетику как основной двигатель экономического партнерства Москвы и Пекина.

Владимир Путин обсудил экономическое сотрудничество с Китаем

