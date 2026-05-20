20 мая, 16:30

Город

Во Всемирный день пчел в "Биокластере" на ВДНХ пройдут игра-квест и мастер-класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематическая программа ко Всемирному дню пчел пройдет в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева и "Биокластере" в субботу, 23 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гостей ждут мастер-классы, лекции и увлекательные рассказы не только о пчелах, но и о других насекомых. Они смогут изучить их с помощью микроскопа.

В павильоне № 28 "Пчеловодство" можно будет посетить выставку "Жужжащий мир", где гостям расскажут о строении насекомых и их важности для окружающего мира. Вход туда возможен по билетам в музей. Для посещения ряда мероприятий необходима предварительная регистрация.

С 11:00 до 18:00 в этот день на площадке будут показывать новый бомбидарий "Новоселье у шмелей". Расскажет о нем специалист-пасечник.

В 14:00 и 17:00 можно будет принять участие в квесте "Удивительное путешествие в поисках неоткрытых насекомых". Участники вместе с энтомологом будут искать спрятавшихся в павильоне насекомых. Этот формат подготовлен непосредственно к Международному дню пчел.

В 13:00 и 15:00 от павильона № 28 "Пчеловодство" будет начинаться экскурсия "Прогулка с энтомологом" по территории ВДНХ. Посетителям расскажут о маленьких обитателях выставки.

А в 16:00 гостей ждет лекция с микроскопами про мед и пчелопродукты.

С 12:00 до 15:00 также пройдет мастер-класс "Пчелка за работой", в ходе которого гости смастерят поделки.

Кроме того, все желающие могут попробовать и купить мед в специальном киоске. Там представлены как классические виды, так и необычные – с кедровыми орехами, имбирем и лаймом.

Не менее интересно в этот день будет и в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева. С 12:00 до 17:00 там пройдет демонстрация "Где живут пчелы", в ходе которой гостям расскажут об устройстве улья.

В это же время там пройдет демонстрация "Крылья, ноги, голова. Насекомые под большим увеличением". Посетители увидят насекомых под микроскопом.

С 12:00 до 16:00 состоится мастер-класс "Рисуем насекомых". В рамках открытия выставки "Фантастические насекомые" его проведет дизайнер музея. При хорошей погоде рисунки будут создаваться прямо на асфальте.

С 13:00 до 17:00 гости смогут посетить "Большое тараканье соревнование". Это тараканьи бега, на которых даже можно найти себе фаворита.

В 14:00 и 16:00 желающие приглашаются на кураторскую экскурсию по выставке "Фантастические насекомые". В основу экспозиции легла коллекция Андрея Голубенко, переданная музею в дар.

В 15:00 пройдет экскурсия по музейному саду.

Ранее стало известно, что на выставке "Жужжащий мир" можно увидеть увеличенные макеты частей тела насекомых, послушать их жужжание и даже забраться в улей. Все вокруг будет понятно даже маленьким детям, но при этом не оставит равнодушными и взрослых.

