Украинский БПЛА упал на территорию детсада в Ставрополе

Фрагменты невзорвавшегося украинского БПЛА упали на территорию детского сада в Ставрополе. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Инцидент произошел в Октябрьском районе. По предварительным данным, БПЛА противника зацепился за верхушки деревьев, а затем его корпус развалился на несколько частей. Боевая часть упала на Успенском кладбище, а остальные фрагменты дрона выпали на территорию детсада.

Дети и педагоги были переведены в безопасное место, им ничего не угрожает. Кроме того, все оперативные службы продолжают работу на месте ЧП. Боевая часть БПЛА уже обезврежена.

Ранее пожары произошли на двух промышленных предприятиях в Нижегородской области из-за падения обломков украинских БПЛА. Инцидент произошел в Кстовском районе. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет. Школы района переведены на дистанционный режим.

