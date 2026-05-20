20 мая, 14:25

Происшествия

Мужчина укусил полицейского за ногу в Новосибирской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Новосибирской области мужчина укусил полицейского за ногу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Барабинского районного суда.

Инцидент произошел 29 марта, когда машину мужчины остановили инспекторы ДПС. Водителя заподозрили в нарушении правил дорожного движения. Однако в тот момент автомобилист находился в нетрезвом виде. В связи с этим жителя Новосибирской области пригласили в служебный автомобиль для медосвидетельствования.

Водитель стал вести себя неадекватно: нецензурно высказывался, мешал оформлять протокол и пытался без разрешения покинуть салон. Именно поэтому на злоумышленника надели наручники.

На фоне этого мужчина укусил одного из инспекторов в область правого бедра. В результате полицейский получил ссадину. Теперь злоумышленник предстанет перед судом по делу о применении насилия к представителю власти.

Ранее в Башкирии женщина прокляла инспектора ГИБДД. Сотрудники остановили авто Lada Granta в рамках рейда "Трезвый водитель". В ходе проверки документов инспектор выявил у 43-летней женщины, которая находилась за рулем, признаки алкогольного опьянения.

Она призналась, что пила самогон, однако отказалась пройти медосвидетельствование и начала адресовать инспектору и его семье проклятия.

