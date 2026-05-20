20 мая, 12:01

Экономика

Количество стандартных товарных единиц в каталоге портала поставщиков достигло 3,5 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество стандартных товарных единиц (СТЕ) на портале поставщиков увеличилось до 3,5 миллиона. Наибольшее число наименований представлено в категории портативной компьютерной техники, сообщила заммэра, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Каталог СТЕ, по ее словам, является ключевым элементом портала поставщиков, куда вносятся все предложения товаров, работ и услуг. Каждый день в него добавляется около 2 тысяч новых позиций, а с конца 2024 года он пополнился примерно на 500 тысяч наименований.

"Все СТЕ оформлены в едином формате и структурированы по категориям и тематическим разделам. Это помогает систематизировать информацию, облегчить анализ и быстро находить продукцию по заданным критериям почти в 15 тысячах рубрик. Среди категорий товаров больше всего СТЕ содержит портативная компьютерная техника, среди услуг – повышение профессиональной квалификации, а среди работ – изготовление полиграфической продукции", – цитирует Багрееву портал мэра и правительства Москвы.

В каталоге ко всему прочему работают сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые упрощают взаимодействие и ускоряют поиск. Например, при заполнении карточки нового товара нейросеть автоматически распознает категорию по загруженному изображению и помещает его в соответствующую рубрику.

В настоящее время продолжаются работы над внедрением интеллектуальных алгоритмов, которые значительно облегчат использование каталога как для новых пользователей, так и для постоянных поставщиков. Также планируется запуск специальных обучающих программ для легкого освоения функционала.

Как добавили в департаменте информационных технологий, для повышения удобства пользователей в каталоге регулярно вводятся новые цифровые сервисы и совершенствуются существующие. В частности, поставщики могут воспользоваться встроенным API-сервисом для загрузки каталога продукции с целью анализа и формирования предложений.

Заказчикам, в свою очередь, предоставляется возможность ознакомиться со средней стоимостью аналогичных товаров за последние 3 года и сроком действия последнего активного предложения от конкретного поставщика.

Расширение ассортимента товаров, работ и услуг на портале поставщиков происходит благодаря выходу на рынок новых отечественных производителей, заменяющих ушедшие иностранные фирмы, а также увеличению числа зарегистрированных пользователей. В текущем году их количество достигло 400 тысяч.

"Работу с каталогом облегчают специальные разделы. Один из них – "Произведено в Москве" – содержит перечень товаров предприятий, имеющих производственные площадки в столице, и насчитывает 23,6 тысячи наименований", – рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В конце 2025 – начале 2026 года портал поставщиков присоединился к эксперименту по созданию единого каталога конкретных товаров (ЕККТ). Этот государственный справочник связывает продукцию с конкретными товарными знаками, марками и моделями. Оператором ЕККТ выступает АО "Единый каталог товаров, работ и услуг". В рамках эксперимента более 400 позиций из каталога портала были интегрированы с ЕККТ. Благодаря этому появилась возможность искать их по единому коду в обоих каталогах, что значительно упростило процесс закупок малых объемов.

В середине мая портал поставщиков пополнился 45-м регионом-заказчиком – Еврейской автономной областью (ЕАО). Теперь заказчики из ЕАО могут приобретать товары и услуги у предпринимателей по всей России, а поставщики – расширять бизнес.

Подписание соглашения о подключении ЕАО к порталу поставщиков произошло в рамках XXI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ". Договор направлен на обеспечение равного доступа заказчиков из региона к закупкам на платформе, развитие конкуренции, увеличение взаимодействия между поставщиками и заказчиками, повышение эффективности контрактной системы и вовлечение малого и среднего бизнеса в госзаказы.

экономикагород

