Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Сергей Собянин сообщил о втором уничтоженном беспилотнике на подлете к Москве в среду, 20 мая. Пост размещен в канале мэра в МАХ.

В работе на месте падения фрагментов дрона, как уточнил градоначальник, задействованы сотрудники экстренных служб.

Попытка атаки первого за текущие сутки вражеского БПЛА была зафиксирована примерно в 07:48 по местному времени. В связи с этим столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Особый режим работы предполагает корректировку расписания вылета и прилета самолетов, из-за чего пассажиров призывали уточнять информацию о перелете через онлайн-табло.