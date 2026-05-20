Россия и Китай призвали устранить первопричины украинского кризиса

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Полное устранение первопричин украинского кризиса возможно только в соответствии с принципами Устава ООН. Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая о дальнейшем укреплении стратегического партнерства и углублении добрососедских отношений.

В документе, размещенном на сайте Кремля, подчеркивается, что соблюдение вышеуказанных принципов во всех аспектах позволит обеспечить взаимную безопасность и заложить основы для устойчивого мира.

Отмечается, что Москва и Пекин открыто поддерживают инициативы, направленные на достижение прочного и устойчивого мира. Они также выступают за продолжение поиска решений посредством диалога и переговоров.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. Его делегация включила в себя 5 российских вице-премьеров, 8 министров, глав Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", а также представителей крупнейших компаний и финорганизаций.

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином состоялись в Доме народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине. Во время встречи российский лидер обратил внимание на сотрудничество стран во внешнеполитических делах, отметив, что оно представляется одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Пекин и Москва, как постоянные члены Совбеза ООН, должны стремиться к национальному возрождению для создания более справедливой системы глобального управления.