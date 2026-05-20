Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 10:56

Политика

Россия и Китай призвали устранить первопричины украинского кризиса

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Полное устранение первопричин украинского кризиса возможно только в соответствии с принципами Устава ООН. Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая о дальнейшем укреплении стратегического партнерства и углублении добрососедских отношений.

В документе, размещенном на сайте Кремля, подчеркивается, что соблюдение вышеуказанных принципов во всех аспектах позволит обеспечить взаимную безопасность и заложить основы для устойчивого мира.

Отмечается, что Москва и Пекин открыто поддерживают инициативы, направленные на достижение прочного и устойчивого мира. Они также выступают за продолжение поиска решений посредством диалога и переговоров.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. Его делегация включила в себя 5 российских вице-премьеров, 8 министров, глав Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", а также представителей крупнейших компаний и финорганизаций.

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином состоялись в Доме народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине. Во время встречи российский лидер обратил внимание на сотрудничество стран во внешнеполитических делах, отметив, что оно представляется одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Пекин и Москва, как постоянные члены Совбеза ООН, должны стремиться к национальному возрождению для создания более справедливой системы глобального управления.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика