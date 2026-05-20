ФСБ предотвратила террористический акт на железной дороге на Кубани

Российские спецслужбы предотвратили теракт на железной дороге в Краснодаре. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

Выяснилось, что с помощью мессенджера Telegram местный житель был завербован представителем украинской террористической организации, которая запрещена на территории РФ. По его заданию мужчина должен был поджечь один из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры Краснодара. Для этого злоумышленник планировал использовать самодельное зажигательное устройство.

Помимо этого, мужчина размещал в Сети фейки о российских военных, которые участвуют в спецоперации, а также выкладывал в Telegram публикации, призывая направлять деньги незаконному вооруженному формированию, действующему под покровительством Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее двое иностранных граждан задержаны в Воронежской области за подрыв БПЛА в воинской части. По данным российских спецслужб, граждане ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения были завербованы представителями Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью одного из мессенджеров.

В результате злоумышленники по заданию украинских спецслужб прибыли в Воронежскую область. Они должны были изъять оснащенные взрывчатым веществом FPV-дроны. Кроме того, иностранцы активировали и подорвали один из БПЛА на территории воинской части региона.

