Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 05:50

Экономика

Дмитриев сообщил о расширении сотрудничества РФПИ с Китаем

Фото: kremlin.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ходе визита Владимира Путина в Пекин расширил сотрудничество с партнерами из Китая за счет новых соглашений. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В частности, достигнута договоренность с China Architecture Design&Research Group о сотрудничестве в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов в России и Китае.

Кроме того, совместно с Демонстрационной зоной Китай – ШОС и Российско-китайской гильдией коммерции планируется развивать совместные инвестиционные проекты в странах ШОС и содействовать выходу компаний на рынки РФ и Китая.

Также будет поддерживаться российско-китайское сотрудничество в сфере гражданской космической инфраструктуры совместно с Управлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division.

По словам Дмитриева, РФПИ реализовал с китайскими партнерами свыше 50 знаковых совместных проектов. При этом общий объем инвестиций в них превысил 800 миллиардов рублей.

"Новые проекты позволят решать комплексные задачи российско-китайского сотрудничества, углубляя его стратегическую глубину и создавая новые истории успеха", – отметил Дмитриев.

Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Основные мероприятия в рамках двухдневного визита запланированы на 20 мая. Сначала пройдет торжественная церемония встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь, после чего в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов.

Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика