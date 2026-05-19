19 мая, 18:25

Москалькова назвала законотворчество важной частью своей профессии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает законотворчество важной частью своей профессиональной жизни. Об этом она заявила РИА Новости.

"Я очень люблю нормотворчество, законотворческую деятельность. Это часть моей профессиональной жизни. Написать даже строчку в законе – нужно иметь, конечно, профессиональный навык. Мне это нравится, я это понимаю", – высказалась Москалькова.

Она отметила, что важно улавливать запросы граждан и на основе этого создавать новые, работающие нормы закона. По ее словам, депутат – это законотворец, который помогает сделать жизнь человека комфортной и задает правила для общества. Экс-омбудсмен подчеркнула, что ей интересна и Госдума, и само законотворчество.

Татьяна Москалькова была уполномоченным по правам человека в России с 2016 года. Срок ее обязанностей на этой должности истек в прошедшем апреле. 14 мая ГД избрала следующим омбудсменом Яну Лантратову. Ранее она занималась правозащитной работой, а с 2021 года трудилась в нижней палате парламента.

Москалькова при это уже говорила о желании вернуться к деятельности депутата.

политика

