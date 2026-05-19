Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:24

Политика

Видеообращение Путина собрало сотни тысяч лайков в китайских соцсетях

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Видеообращение Владимира Путина к народу КНР за несколько часов набрало сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok (Douyin).

Фрагменты видеообращения с субтитрами на китайском языке опубликовали многие местные СМИ. Например, один из размещенных фрагментов содержит слова президента России о дружбе между народами двух стран – он набрал за семь часов более 355 тысяч лайков.

В свою очередь, видеоролик, опубликованный в канале Центрального телевидения Китая, собрал более 266 тысяч положительных реакций. По несколько тысяч лайков получили и фрагменты, размещенные другими СМИ.

Пользователи в комментариях приветствовали визит главы России в Китай и давали высокую оценку современным российско-китайским отношениям.

В частности, житель Пекина Джонни Ву рассказал о подготовке к приезду высокого гостя, сообщает aif.ru.

"На главном проспекте Чанъаньцзе установили российские флаги. <…> Путин – большой друг нашей страны, поэтому в Пекине рады его приезду", – сказал он.

Российский лидер посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Планируется, что будут подписаны около 40 документов. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах.

Путин перед визитом в видеообращении к народу КНР заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение переговоров на высшем уровне являются неотъемлемой частью совместных усилий по развитию комплекса отношений между двумя государствами.

Путин отправится с официальным визитом в Китай

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика