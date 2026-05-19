Суд избрал запрет определенных действий мужчине, севшему на трон в "Эрмитаже"

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужчине, севшему на трон в "Эрмитаже". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ходатайство следствия рассмотрел Дзержинский районный суд. Речь идет об обвиняемом по статье "Хулиганство" Александре Панфилове. Запрет определенных действий будет действовать до 16 июля.

Об инциденте стало известно 17 мая. Посетитель "Эрмитажа" зашел за ограждение и сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале. Сотрудники музея незамедлительно сообщили о произошедшем в Росгвардию.

В результате наряд вневедомственной охраны и представители службы безопасности "Эрмитажа" задержали 45-летнего злоумышленника, который при этом вел себя агрессивно и пытался оказать сопротивление.

Мужчину передали полицейским, а позже в его обуви был найден небольшой нож. В МВД приняли решение направить Панфилова в специальное медучреждение, чтобы обследовать и оказать необходимую помощь.

Генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, комментируя данный инцидент, назвал это актом вооруженного вандализма.

