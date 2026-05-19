Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:21

Происшествия

Суд избрал запрет определенных действий мужчине, севшему на трон в "Эрмитаже"

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужчине, севшему на трон в "Эрмитаже". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ходатайство следствия рассмотрел Дзержинский районный суд. Речь идет об обвиняемом по статье "Хулиганство" Александре Панфилове. Запрет определенных действий будет действовать до 16 июля.

Об инциденте стало известно 17 мая. Посетитель "Эрмитажа" зашел за ограждение и сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале. Сотрудники музея незамедлительно сообщили о произошедшем в Росгвардию.

В результате наряд вневедомственной охраны и представители службы безопасности "Эрмитажа" задержали 45-летнего злоумышленника, который при этом вел себя агрессивно и пытался оказать сопротивление.

Мужчину передали полицейским, а позже в его обуви был найден небольшой нож. В МВД приняли решение направить Панфилова в специальное медучреждение, чтобы обследовать и оказать необходимую помощь.

Генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, комментируя данный инцидент, назвал это актом вооруженного вандализма.

Читайте также


судыпроисшествиякультурарегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика