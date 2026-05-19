19 мая, 16:44

Происшествия
СК: причиной аварии Ан-2 могли стать неисправность или нарушение правил пилотирования

Следствие рассматривает две основные версии аварии самолета Ан-2 в Якутии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

"По версии следствия, воздушное судно Ан-2, выполнявшее авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки, произвело вынужденную посадку в связи с отказом двигателя на удалении 5–7 километров от поселка Теплый Ключ Томпонского района Республики Саха (Якутия)", – говорится в публикации.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Восточного МСУТ СК России Владимиру Ануфриеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Инцидент с самолетом Ан-2 произошел 19 мая. Судно вылетело из села Теплый Ключ, однако позднее пилот решил вернуться в аэропорт. В этот момент связь с экипажем пропала.

Позже выяснилось, что Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу. Восемь человек, находившихся на борту, эвакуированы с места ЧП. Среди них – два члена экипажа и шесть парашютистов. По информации Росавиации, самолет сгорел.

Один мужчина был доставлен в больницу с ожогами, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

