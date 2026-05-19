В Уганде временно запретили рукопожатия из-за лихорадки Эбола

Минздрав Уганды объявил о временном запрете на рукопожатия на фоне борьбы с лихорадкой Эбола. Об этом пишет Nile Post со ссылкой на постоянного секретаря ведомства Диану Атвине.

Мера направлена на сокращение физического контакта и предотвращение дальнейшего распространения вируса. Сейчас специалисты отслеживают контакты заболевших и мониторят возможные очаги заражения.

Атвине рекомендовала соблюдать гигиенические меры, включая частое мытье рук с мылом, использование антисептиков и немедленное сообщение о подозрительных симптомах, таких как лихорадка, рвота, кровотечение и сильная слабость.

Согласно последним данным, один из заразившихся в Уганде умер в больнице в Кампале. Второй проходит лечение.

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и свыше 130 смертях, которые могли наступить из-за заболевания. В частности, 30 случаев заражения подтверждены на севере ДРК, 2 – в Уганде.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки в России отсутствует. В свою очередь, посольство в ДРК рекомендовало россиянам не посещать места массового скопления людей из-за вспышки заболевания.