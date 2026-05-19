Полицейские нашли тело девушки в диване на юго-востоке Москвы

Тело девушки найдено в диване в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

18 мая в полицию обратилась сестра погибшей. Она заявила, что девушка не выходит на связь более 10 дней, а также отсутствует по месту жительства.

Полицейские провели следственные действия в квартире на Люблинской улице и нашли тело пропавшей. На нем были многочисленные телесные повреждения.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Также следователи осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также допросили свидетелей.

Установлено, что телесные повреждения погибшей нанес ее сосед – иностранец 1996 года рождения. После совершения преступления, по версии следствия, он выехал за пределы России. В ближайшее время ему будет заочно предъявлено обвинение.

Вместе с тем проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы, устанавливаются другие возможные соучастники преступления.

