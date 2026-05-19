Максимальная средняя пенсия летчиков-испытателей превысила 1 млн рублей

Максимальная средняя пенсия летчиков-испытателей в России в апреле 2026 года превысила 1 миллион рублей. Это следует из данных Соцфонда РФ, которые приводит ТАСС.

В частности, наибольший показатель фиксируется в Республике Марий Эл. Там специалисты получают 1 085 706 рублей.

В свою очередь, эксперты из Ставропольского края могут рассчитывать на 313,6 тысячи рублей, а пенсия свыше 200 тысяч предусмотрена в Республике Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Бурятии, Чукотке, а также в Воронежской, Томской и Сахалинской областях.

В целом же по стране средний размер пенсионного обеспечения среди летчиков-испытателей в прошлом месяце составил 174,1 тысячи рублей.

Немногим ранее глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о необходимости сформировать повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) 1,5 для педагогов и медработников. Показатель предлагается установить к суммарному ИПК, который был набран за весь период трудовой деятельности.

По мнению депутата, это повысит социальную защищенность работников этих важных профессий, компенсируя дисбаланс между высокой нагрузкой и уровнем пенсионных прав. Более того, принятие инициативы простимулирует долгосрочную легальную занятость в образовании и здравоохранении.