Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 13:29

Общество

Максимальная средняя пенсия летчиков-испытателей превысила 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Максимальная средняя пенсия летчиков-испытателей в России в апреле 2026 года превысила 1 миллион рублей. Это следует из данных Соцфонда РФ, которые приводит ТАСС.

В частности, наибольший показатель фиксируется в Республике Марий Эл. Там специалисты получают 1 085 706 рублей.

В свою очередь, эксперты из Ставропольского края могут рассчитывать на 313,6 тысячи рублей, а пенсия свыше 200 тысяч предусмотрена в Республике Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Бурятии, Чукотке, а также в Воронежской, Томской и Сахалинской областях.

В целом же по стране средний размер пенсионного обеспечения среди летчиков-испытателей в прошлом месяце составил 174,1 тысячи рублей.

Немногим ранее глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о необходимости сформировать повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) 1,5 для педагогов и медработников. Показатель предлагается установить к суммарному ИПК, который был набран за весь период трудовой деятельности.

По мнению депутата, это повысит социальную защищенность работников этих важных профессий, компенсируя дисбаланс между высокой нагрузкой и уровнем пенсионных прав. Более того, принятие инициативы простимулирует долгосрочную легальную занятость в образовании и здравоохранении.

Россияне смогут получить свои пенсионные накопления одной суммой

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика