В Якутии 8 пассажиров экстренно севшего Ан-2 эвакуировали с места ЧП

Восемь человек, находившихся на борту экстренно севшего в Якутии самолета Ан-2, эвакуированы с места происшествия, сообщила Росавиация.

Среди них – два члена экипажа и шесть парашютистов. Воздушное судно, по данным ведомства, сгорело.

Росавиация классифицировала авиационное событие как аварию. Выяснением ее причин поручено заниматься Межгосударственному авиационному комитету (МАК) с участием Саха МТУ Росавиации.

Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. Цель – установление причин аварии, а также принятие мер по их предотвращению в будущем.

На место случившегося выехали реанимационная и хирургическая медбригады Томпонской ЦРБ, заявили в Минздраве республики. По данным больницы, все 8 человек уже осмотрены врачами. Один мужчина госпитализирован с ожогами, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы его жизни в настоящее время нет.

Об аварийной посадке самолета Ан-2 в лесу в Якутии стало известно 19 мая. Как сообщили в региональном главке МЧС, судно вылетело из села Теплый Ключ. Спустя время пилот принял решение вернуться в аэропорт, но в этот момент связь с экипажем пропала.

Спустя время выяснилось, что самолет совершил аварийную посадку в лесу. Уточнялось, что пассажиры вышли из леса пешком, а затем отправились в сторону Теплого Ключа.

Вместе с тем было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. На место происшествия выдвинулись следователи и криминалисты для проведения проверки.