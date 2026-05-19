Собянин рассказал о первом в мире космическом микроскопе, созданном в Москве

Первый в мире космический микроскоп, созданный в Москве, принес уникальные научные результаты, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что зондовый микроскоп "СММ-2000С" был разработан на заводе "Протон". В июне 2023 года его установили на спутник "Нанозонд-1" и отправили на орбиту, при этом московскими инженерами и учеными был создан и летный экземпляр.

Микроскоп не только выдерживает космические перегрузки, но и потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе. Полученные с его помощью данные публикуются в научных журналах и вносят в изучение космоса особый вклад.

"Выяснилось, например, что некоторые материалы способны самовосстанавливаться под воздействием солнечного света. Благодаря этому можно создавать космические корабли, которые будут меньше изнашиваться на орбите", – отметил градоначальник.

Кроме того, оказалось, что разрушение обшивок солнечным ветром происходит медленнее, чем предполагалось. Из-за этого можно брать на борт больше полезного груза, уменьшив толщину корпусов. С помощью микроскопа ученые смогли объяснить и появление пыли в космосе – это имеет значение для безопасности всей космической отрасли.

"Протон" работает с 1972 года, а в 2023-м стал резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва". На предприятии также были созданы единственные в мире зондовые микроскопы, работающие внутри атомных и термоядерных реакторов. Это помогает изучать поведение материала в экстремальных условиях, что крайне важно для того, чтобы искать новые безопасные и эффективные источники энергии.

"Москва поддерживает проекты, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета страны и реализацию национального проекта "Космос", – заключил градоначальник.

Ранее в "Роскосмосе" заявляли, что в работу Российской орбитальной станции (РОС) будут полноценно интегрированы технологии искусственного интеллекта. ИИ станет не просто вспомогательным инструментом, а получит глубокое и всеобъемлющее внедрение. Развернуть РОС планируется с 2028 года.

