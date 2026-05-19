19 мая, 11:42

Два человека направлены в больницу после вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Двоих человек направили в больницу после вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Отмечается, что на борту самолета находились 8 человек, они самостоятельно добрались до населенного пункта. Шестеро из них остаются в населенном пункте, а двоих направили бортом скорой помощи в административный центр Томпонского района Хандыгу.

Об аварийной посадке самолета Ан-2 в лесу в Якутии стало известно 19 мая. По данным регионального главка МЧС, судно вылетело из села Теплый Ключ. Спустя время пилот принял решение вернуться в аэропорт, но в этот момент связь с экипажем пропала.

Позже выяснилось, что судно совершило аварийную посадку. По полученным координатам к месту, где приземлился самолет, направили спасателей и медиков. Пассажиры при этом пешком вышли из леса и отправились в сторону Теплого Ключа.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. На место происшествия выдвинулись следователи и криминалисты для проведения проверки.

