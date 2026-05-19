Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 11:36

Политика
Главная / Новости /

Khaosod: власти Таиланда сократили срок безвизового режима для россиян до 30 дней

Власти Таиланда сократили срок безвизового режима для россиян до 30 дней

Фото: depositphotos/saiko3p

Власти Таиланда приняли решение сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для иностранных туристов, в том числе из России. Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на министра туризма и спорта страны Сурасака Пханчаренворакула.

Министр отметил, что нововведения будут рассмотрены комитетом по визовой политике Таиланда в отношении 90 государств. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что Россия может отменить визовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также групповой безвизовый режим с Индией и Вьетнамом. Как рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, за последние два года страна в 1,5 раза увеличила прирост иностранных туристов – до 5,6 миллиона.

По словам Владимира Путина, туристы из России чаще стали посещать Сейшельские острова. У данного направления есть потенциал для развития. Россияне занимают там не менее 15% от всего числа туристов.

Власти Таиланда в два раза сократят срок безвизового пребывания для иностранцев

Читайте также


политикатуризм

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика