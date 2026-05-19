Собянин сообщил об отражении атаки шестого БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО Минобороны ликвидировала еще один вражеский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Таким образом, это уже шестой БПЛА, сбитый на подлете к столице во вторник, 19 мая. На место падения фрагментов дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

Об уничтожении первого за сутки беспилотника стало известно примерно в 02:31 по местному времени. На фоне атак БПЛА столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее обломки дрона упали на территории столичного аэропорта Шереметьево. Уточнялось, что фрагменты беспилотника находились на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.

