19 мая, 08:21

Общество

Столичная ГАИ призвала водителей быть аккуратными в жару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная Госавтоинспекция напомнила водителям о предосторожностях, которые стоит соблюдать в жаркую погоду. Предупреждение опубликовано в канале ведомства в МАХ.

В связи с прогнозируемой 19 мая повышенной температурой воздуха в Москве ГАИ рекомендовала автовладельцам контролировать температуру в салоне машины, следить за техническим состоянием транспортного средства и иметь при себе запас воды и других прохладительных напитков.

Водителям с сердечно-сосудистыми проблемами и метеозависимым советуют взять с собой необходимые медикаменты. Также нельзя оставлять детей без присмотра в салоне авто.

Поскольку жара способствует более быстрому утомлению и, как следствие, медленному реагированию на дорожную обстановку, Госавтоинспекция обратила особое внимание на важность соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима.

"Соблюдение простых рекомендаций поможет оставаться в безопасности и сделать путь за рулем более комфортным. Берегите себя!" – добавили в ведомстве.

Воздух в Москве прогреется до 30–32 градусов во вторник, 19 мая, тогда как в области значения будут варьироваться в пределах 27–32. Также ожидается небольшая облачность без осадков.

В этот день синоптики также не исключают обновление температурного рекорда, который был установлен в 1979 году. Тогда максимум составил 30,2 градуса.

