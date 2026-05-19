19 мая, 04:10Транспорт
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Данные меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры также объявлены в московском аэропорту Внуково. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Ограничения в аэропортах введены на фоне очередной попытки атаки БПЛА. В ночь на 19 мая средства ПВО уничтожили два украинских дрона, летевших на Москву.