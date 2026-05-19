19 мая, 02:43Мэр Москвы
Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы.
Этой ночью силы ПВО уничтожили еще один вражеский дрон на подлете к столице. На фоне угрозы БПЛА аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ранее три человека погибли при падении БПЛА в Московской области. В Химках в результате попадания беспилотника погибла женщина. Еще один человек находился под завалами. Кроме того, мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки в Мытищах.