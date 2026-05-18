18 мая, 21:35

Происшествия

ВСУ атаковали ЗАЭС третий день подряд

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 18 мая БПЛА атаковал территорию, где находится списанная техника, сообщила пресс-служба станции.

В результате удара никто не пострадал, разрушений, влияющих на работу основных объектов ЗАЭС, не зафиксировано. Станция продолжает работу в штатном режиме, все технологические процессы под строгим контролем. Радиационный фон на площадке АЭС и в зоне наблюдения в пределах нормы.

Вместе с тем в пресс-службе указали, что представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящимся на станции, был продемонстрирован транспортный цех ЗАЭС, который подвергся атаке 17 мая.

"Подобные действия являются очередной попыткой дестабилизировать обстановку. Удары могут быть направлены на попытку осложнить работу станции, создать дополнительные риски для персонала и усилить психологическое давление на сотрудников ЗАЭС и жителей Энергодара", – отметили представители станции.

Несмотря на продолжающиеся провокации, безопасность эксплуатации обеспечивается в полном объеме, заверили в пресс-службе.

16 мая украинские военные также попытались ударить беспилотником по территории ЗАЭС. Дрон упал около энергоблоков, однако детонации не произошла. При атаке 17-го числа повреждения получили кровля транспортного цеха и несколько автобусов для перевозки сотрудников.

