Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 14:11

Наука

Два астероида размером с Челябинский метеорит пройдут рядом с Землей 18 и 19 мая

Фото: 123RF.com/vwalakte

Два крупных астероида, сравнимых по размеру с Челябинским метеоритом, приблизятся к Земле 18 и 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые заверили, что угрозы для планеты объекты не представляют. Речь идет об астероидах 2026 JH2 и 2026 KB, которые были открыты за несколько дней до их сближения с Землей. Первый обнаружили 10 мая, а второй – 13-го числа.

Как отметили исследователи, такие поздние открытия показывают, насколько неожиданно в околоземном пространстве могут появляться крупные небесные тела.

Предполагается, что оба астероида имеют диаметр около 20 метров, что делает их сопоставимыми по размерам с челябинским метеоритом, упавшим на Землю 15 февраля 2013 года. Последний считается крупнейшим небесным телом, достигшим планеты в XXI веке.

Согласно прогнозам, астероид 2026 KB пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 230 тысяч километров. Максимальное сближение ожидается 18 мая в 18:15 по московскому времени. Второй объект, 2026 JH2, оказавшийся несколько крупнее, пройдет около планеты 19 мая в 01:00 на расстоянии около 91 тысячи километров.

В лаборатории подчеркнули, что, хотя это не рекордное сближение, оно может стать максимальным для объекта такого размера в текущем году.

Астероид 2026 JH2, который пройдет ближе к планете, теоретически можно будет наблюдать через полупрофессиональное оборудование, поскольку его звездная величина оценивается примерно как плюс 12. Однако из-за высокой скорости движения увидеть объект будет сложно. Для наблюдения необходимо точно знать, куда и в какой момент направить оборудование.

Приближение еще одного астероида – "Апофис" – ожидается 13 апреля 2029 года. В этот день его максимальное сближение с Землей пройдет над Россией.

Его можно будет увидеть невооруженным глазом, особенно в азиатской части страны – вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой. Наилучшая видимость будет в бинокль.

Читайте также


наука

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика