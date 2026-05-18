Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 12:53

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Никифоров: лихорадка Эбола не может закрепиться в России

Эксперт оценил возможность завоза лихорадки Эбола в Россию

Фото: Getty Images/China News Service/Liu Zhongjun

Лихорадка Эбола не может закрепиться в России, поскольку для этого в стране нет подходящих условий, сообщил в беседе с Москвой 24 заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

Эксперт пояснил, что лихорадка Эбола известна медицине давно – ее описание появилось еще в середине 1970-х годов. Вирус уже изучен полностью: он не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, заражение возможно только через кровь либо при очень тесном контакте с нарушением целостности слизистых оболочек. Согласно современной классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), полное название патологии – "болезнь, вызванная вирусом Эбола".

По словам Никифорова, резервуарным хозяином вируса являются существа из отряда рукокрылых. Они плодоядные, то есть питаются бананами и манго, и живут при температуре плюс 30 градусов круглый год. Поскольку в России таких условий нет, Эбола в стране не закрепится.

Однако туристы в теории могут привезти вирус, указал эксперт. Например, это возможно, если поехать в Конго, съесть "недожаренного рукокрылого" или поучаствовать в похоронных мероприятиях, где поцеловать умершего от Эболы африканца, затем заразиться и вернуться, находясь в инкубационном периоде.

Спустя время, когда появится геморрагический синдром, повышение кровоточивости, такой турист может при определенном стечении обстоятельств заразить кого-то в крайне людном месте, если его слюна соприкоснется со слизистой другого человека. Заражение также возможно дома и при других тесных контактах. Однако больной к этой стадии уже не способен передвигаться из-за тяжести состояния.

Лечится Эбола более или менее успешно, подчеркнул специалист. Прямого противовирусного препарата не существует, но при патогенетическом лечении – если оказать помощь пациенту на первых этапах – с вероятностью 90% наступает благоприятный исход.

"Проблема эпидемии в Конго в том, что там другая культура. Заболевших на первых порах лечат шаманы, которые надеются на выздоровление. А когда африканец уже находится в критическом состоянии, шаман разрешает его отвезти в больницу, но к тому моменту уже поздно что-либо сделать", – пояснил Никифоров.

Он добавил, что этим и объясняется высокая летальность. Если же госпитализировать больного сразу и начать патогенетическую терапию, большинства проблем удастся избежать. По мнению эксперта, это локальная вспышка, которая ничего не значит в мировых масштабах. Бояться, по его словам, нечего.

Ранее ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. К 16 мая в провинции Итури на востоке ДРК зарегистрировали 8 случаев заболевания, 246 оказались подозрительными. Кроме того, сообщалось о 80 предполагаемых смертях.

Недавно стало известно, что несколько граждан США могли заразиться лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. По данным журналистов, результатов анализов пока нет, но у одного из американцев уже проявились симптомы заболевания.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика