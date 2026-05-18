Эксперт Никифоров: лихорадка Эбола не может закрепиться в России

Лихорадка Эбола не может закрепиться в России, поскольку для этого в стране нет подходящих условий, сообщил в беседе с Москвой 24 заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

Эксперт пояснил, что лихорадка Эбола известна медицине давно – ее описание появилось еще в середине 1970-х годов. Вирус уже изучен полностью: он не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, заражение возможно только через кровь либо при очень тесном контакте с нарушением целостности слизистых оболочек. Согласно современной классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), полное название патологии – "болезнь, вызванная вирусом Эбола".

По словам Никифорова, резервуарным хозяином вируса являются существа из отряда рукокрылых. Они плодоядные, то есть питаются бананами и манго, и живут при температуре плюс 30 градусов круглый год. Поскольку в России таких условий нет, Эбола в стране не закрепится.

Однако туристы в теории могут привезти вирус, указал эксперт. Например, это возможно, если поехать в Конго, съесть "недожаренного рукокрылого" или поучаствовать в похоронных мероприятиях, где поцеловать умершего от Эболы африканца, затем заразиться и вернуться, находясь в инкубационном периоде.

Спустя время, когда появится геморрагический синдром, повышение кровоточивости, такой турист может при определенном стечении обстоятельств заразить кого-то в крайне людном месте, если его слюна соприкоснется со слизистой другого человека. Заражение также возможно дома и при других тесных контактах. Однако больной к этой стадии уже не способен передвигаться из-за тяжести состояния.

Лечится Эбола более или менее успешно, подчеркнул специалист. Прямого противовирусного препарата не существует, но при патогенетическом лечении – если оказать помощь пациенту на первых этапах – с вероятностью 90% наступает благоприятный исход.

"Проблема эпидемии в Конго в том, что там другая культура. Заболевших на первых порах лечат шаманы, которые надеются на выздоровление. А когда африканец уже находится в критическом состоянии, шаман разрешает его отвезти в больницу, но к тому моменту уже поздно что-либо сделать", – пояснил Никифоров.

Он добавил, что этим и объясняется высокая летальность. Если же госпитализировать больного сразу и начать патогенетическую терапию, большинства проблем удастся избежать. По мнению эксперта, это локальная вспышка, которая ничего не значит в мировых масштабах. Бояться, по его словам, нечего.

Ранее ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. К 16 мая в провинции Итури на востоке ДРК зарегистрировали 8 случаев заболевания, 246 оказались подозрительными. Кроме того, сообщалось о 80 предполагаемых смертях.

Недавно стало известно, что несколько граждан США могли заразиться лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. По данным журналистов, результатов анализов пока нет, но у одного из американцев уже проявились симптомы заболевания.