18 мая, 11:01Транспорт
Росавиация объявила о снятии временных ограничений в Домодедово
Росавиация объявила о снятии временных ограничений в аэропорту Домодедово. Сообщение о возобновлении работы авиагавани опубликовано в канале ведомства в МАХ.
Аэровокзал вновь начал принимать и выпускать гражданские самолеты в соответствии со штатным расписанием.
Обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами в Домодедово вводилось утром 18 мая. Меры были вызваны необходимостью обеспечения безопасности полетов.
В связи с этим пассажиров предупреждали о корректировках в графике вылета и прилета воздушных судов.
Ограничения объявлялись на фоне подлетов вражеских беспилотников к столичному региону. К настоящему моменту системы ПВО нейтрализовали два дрона.