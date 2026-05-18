18 мая, 07:17Общество
Высокая пожароопасность ожидается местами в Московской области с 18 по 22 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Высокая пожароопасность прогнозируется в отдельных районах Московской области с 18 по 22 мая. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, риск возгорания достигнет 4-го класса.
В связи с этим ведомство призвало жителей быть внимательными, соблюдать осторожность и не нарушать правила безопасности, а также напомнило о действующем едином номере вызова экстренных оперативных служб – 112, куда можно обратиться при необходимости.
Температура воздуха на текущей неделе в столичном регионе прогреется до 30–32 градусов, что окажется на 7–9 градусов выше среднесуточной нормы. Причиной таких высоких значений станет распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр европейской России.
На фоне ожидаемой жары в регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально как в самой Москве, так и в области до 00:00 субботы, 23 мая.
