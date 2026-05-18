В США готовят новый пакет санкций против импортеров энергоносителей из РФ

Сенат США продвигаются в работе над санкциями против импортеров российской нефти. Об этом в соцсети X заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен список террористов и экстремистов в РФ).

По его словам, инициатива предполагает наделение президента США Дональда Трампа правом накладывать ограничения на государства, которые продолжают закупать нефть у РФ, тем самым, по мнению Вашингтона, поддерживая Москву.

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что страны ЕС начали переговоры о 21-м пакете санкций против России. Она отметила, что он будет включать ограничения против военно-промышленного комплекса (ВПК) и танкеров, которые могут перевозить российскую нефть.

Политик подчеркнула, что далее ограничительные меры проотив РФ будут приниматься в рабочем режиме. Сейчас ЕС собирает предложения стран-членов по содержанию нового пакета рестрикций.