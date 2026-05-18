Электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено после отключений

Энергетики вернули свет во все населенные пункты Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он поблагодарил специалистов за самоотверженную работу, а местных жителей – за проявленные выдержку и терпение.

Губернатор подчеркнул, что электроснабжение возобновлено в полном объеме.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что электроснабжение части региона было нарушено после атак со стороны Украины.

По его словам, в области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры были переведены на резервные источники питания.