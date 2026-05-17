17 мая, 21:27

Движение временно закрыто в обоих направлениях на участке МСД в Москве

Движение временно закрыто в обоих направлениях на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе в Москве, сообщил столичный Дептранс.

В департаменте порекомендовали водителям использовать альтернативные маршруты. Тем, кто следует по МСД от Ярославского шоссе в сторону Щелковского, советуют двигаться по 5-му проезду Подбельского, а затем по Щелковскому шоссе.

Для тех, кто едет по МСД от шоссе Энтузиастов в сторону Ярославского шоссе, предлагается повернуть на Щелковское шоссе и продолжить движение в направлении области.

В Дептрансе также подчеркнули, что маршрут лучше планировать заранее с помощью навигатора.

Ранее в районе развязки улицы Молдагуловой и Новоухтомского шоссе изменили схему движения в рамках программы переразметки Московской кольцевой автомобильной дороги. Корректировки коснулись внутренней стороны магистрали на участке длиной 700 метров.

