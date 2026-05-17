17 мая, 16:32

Происшествия

Движение перекрыто по Северо-Восточной хорде из-за пожара

Фото: телеграм-канал "112"

Движение перекрыто в обе стороны по Северо-Восточной хорде в Москве из-за пожара на Амурской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

Московская прокуратура взяла на контроль установление причин и ход проверки, проводимой по факту случившегося.

Отделочные материалы загорелись на складе по адресу Амурская улица, дом 2, корпус 1 в воскресенье, 17 мая. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее склады автозапчастей загорелись в Уссурийске. Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. К прибытию огнеборцев пламя охватило также открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров.

Позже открытое горение удалось потушить. Огонь не распространился на соседние здания. Обошлось без погибших и пострадавших.

происшествияпожартранспортгород

