17 мая, 11:27Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Внуково и Домодедово
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – уточняется в публикации.
Меры в авиагаванях вводились на фоне атаки БПЛА на Москву. По словам Сергея Собянина, средства ПВО ликвидировали более 120 беспилотников, которые летели в сторону города.
Из-за падения БПЛА около проходной Московского нефтеперерабатывающего завода травмы получили 12 человек. Пострадала смена строителей. Кроме того, повреждены три дома.
