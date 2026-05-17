Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – уточняется в публикации.

Меры в авиагаванях вводились на фоне атаки БПЛА на Москву. По словам Сергея Собянина, средства ПВО ликвидировали более 120 беспилотников, которые летели в сторону города.

Из-за падения БПЛА около проходной Московского нефтеперерабатывающего завода травмы получили 12 человек. Пострадала смена строителей. Кроме того, повреждены три дома.