Электроснабжение частично нарушено в Запорожской области после атак ВСУ

Электроснабжение части территории Запорожской области нарушено после атак украинских военных. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения. Отключения, уточнил он, затронули значительную часть региона. Объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники питания.

