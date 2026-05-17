17 мая, 10:03

Происшествия

Электроснабжение частично нарушено в Запорожской области после атак ВСУ

Фото: depositphotos/chungking

Электроснабжение части территории Запорожской области нарушено после атак украинских военных. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения. Отключения, уточнил он, затронули значительную часть региона. Объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники питания.

Ранее один ребенок погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще 10 мирных жителей получили травмы.

До этого СМИ писали, что блогер и путешественник Саша Конь, который хотел добраться до Бразилии с самодельной повозкой, мог погибнуть в результате украинской атаки в Брянской области. Личность погибшего мужчины пока не подтверждена.

