Собянин сообщил о сбитии уже 44 беспилотников, направлявшихся к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Атака украинских беспилотников на Москву началась в ночь на пятницу, 15 мая. Таким образом, к настоящему времени на подлете к столице ПВО нейтрализовали уже 44 беспилотника.

На фоне этого в аэропортах столицы объявлены временные ограничения. Например, аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы только по согласованию.

