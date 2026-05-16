16 мая, 16:50

Гроза может пройти в Москве перед приходом аномальной жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гроза может пройти в Московском регионе перед аномально жаркой погодой. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

"Ожидается, что днем в воскресенье, 17 мая, в столичном регионе на фоне переменной облачности местами может пройти кратковременный дождь и в отдельных районах области – гроза", – говорится в сообщении.

Также гроза может накрыть Московскую область 18 мая.

Синоптики отметили, что под конец недели температура в столице днем поднимется до 26 градусов. Предстоящей ночью прогнозируется до 12 градусов тепла.

Жителей столичного региона ждет аномально жаркая погода в течение следующей рабочей недели. Температура достигнет 32 градусов. Среднесуточные значения будут превышать норму на 7–9 градусов.

Причиной такой жары синоптики назвали распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр европейской России.

