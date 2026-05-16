Собянин сообщил об уничтожении уже 26 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом в субботу, 16 мая, рассказал Сергей Собянин в MAX.

Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, уточнил мэр.

В настоящее время продолжается атака украинских дронов на столицу. На фоне этого в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на полеты. Данные меры были предприняты для обеспечения безопасности.

Спустя некоторое время аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты.