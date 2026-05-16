16 мая, 13:38Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотниках
Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны в субботу, 16 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.
Отмечается, что в настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
На фоне продолжающейся атаки БПЛА на столицу в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на полеты. Данные меры были предприняты для обеспечения безопасности.
Спустя некоторое время аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. При этом ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты.