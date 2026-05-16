16 мая, 09:14

Юрист Моисеев: покупатель формально не имеет права употреблять товар до момента оплаты

Покупатель не имеет права употреблять товар в магазине до момента оплаты. Об этом в беседе с ТАСС заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

"Формально человек не может использовать товар <…>, так как он еще не является его собственностью", – пояснил эксперт.

При этом он добавил, что в законодательстве нет прямого запрета или разрешения на употребление товара до его оплаты. К ответственности могут привлечь в случаях, когда человек употребил товар и покинул магазин, не оплатив его.

Ранее россиян предупредили о штрафе за присвоение бесплатных пакетов в магазине. Юрист Виталий Сбитнев указал, что присвоение большого количества пакетов грозит покупателю штрафом или арестом до 15 суток.

Административная ответственность будет грозить только в том случае, если стоимость хищения не будет превышать 2,5 тысячи рублей.

